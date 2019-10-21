Візит міністра освіти

Профільні ліцеї, де діти вже зі шкільної лави готуватимуться до майбутньої професії. Центри підготовки, на які з часом перетворяться ПТУ. Реформи в системі освіти лише набирають обертів. У цьому запевняє міністр освіти та науки Ганна Новосад. До нашої області вона приїхала із дводенним робочим візитом. Про перші кроки, плани та ідеї нової міністерки – дивіться далі.

Реформування системи освіти продовжується, каже Ганна Новосад. І профтехосвіта – серед пріоритетів міністерства. У планах – створювати сучасні багатопрофільні центри підготовки. Усі училища одразу охопити складно, каже міністерка. Тож для початку в області візьмуть два – три. З них робитимуть сучасний освітній простір, де готуватимуть фахівців на який найбільший попит. Планують залучати і бізнес – на умовах співфінансування.

Зміни чекають і на старшу школу. Концепцію її реформування мають представити вже до кінця року. Мова йде про створення, наприклад, академічних ліцеїв. Там діти вже з 10 класу опановуватимуть саме профільні предмети. Та найскладніше у таких змінах саме підготувати мережу таких закладів.

Тож аби почути – які переваги має така профільна школа та як усе працює на практиці- пані міністерка відвідала медичний ліцей. І нинішні, і вже колишні учні запевняють – така профільна освіта вже зі шкільної лави дає свої результати.

Серед пріоритетів також розширення мережі опорних шкіл. До цього йде і Дніпропетровщина. В регіоні такі заклади планують створити в кожній громаді. Зараз визначають скільки таких шкіл потрібно та скільки це коштуватиме. Створять діджител мапу таких опорних закладів, де буде добре видно – яка відстань між населеними пунктами, скільки населення та які там дороги.

Не збавлятимуть темпів і в реформі інклюзивної освіти. Та до її планування треба підходити більш прискіпливо. А інклюзія має бути не лише у школах, а й в садках.