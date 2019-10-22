Одяг для Водяного, Русалки та Того, хто у скелі сидить

Костюми персонажів “Лісової пісні” придумала художниця Світлана Югова. За двадцять років праці в театрі вона створила безліч сценічного вбрання для героїв різноманітних вистав. Деякі свої роботи художниця зараз демонструє на персональній виставці у фоє рідного театру. Зацікавилася оригінальною експозицією й наша кореспондентка Ірина Каблоцька.

Коли костюм просто висить на вішаку, неможливо уявити, як він може заграти, на що він взагалі здатний. Всі приховані можливості сценічного вбрання напевно знає той, хто його придумав.

Стиль – найголовніший орієнтир задуму. Іноді на допомогу майстрині приходять знання зі світу рослин та тварин.

“Барвінок- наш герой” нещодавня робота театральної трупи театру драми та комедії. Й одна з числених казок-ребусів, яким надає перевагу Світлана Югова.

Ніби за помахом чарівної палички на виставковому майданчику з’явилися енергійні поціновувачі мистецтва. Втім такі, що лише починають в ньому розбиратися. Що складніше : придумати театральний костюм, або пошити його? – ось питання.

Серед зацікавленої групи знайшлися й знавці репертуару Театру драми та комедії.

Це буде казка казок. Ось де розгулялася фантазія художниці. В неї знайшлося місце й для нового персонажа – така Мара-Примара, людина-дерево. Коли це почне рухатися – у залі всі завмруть.

Світлана Югова вдячна майстрам, які допомагають втілювати задуми й ретельно створюють цей чарівний одяг. Він покликаний дивувати глядача, бо театр, це перш за все, видовище, – впевнена художниця.

Це буде той самий довгоочікуваний для художниці час, коли її костюми оживуть й заграють, звісно разом з акторами.