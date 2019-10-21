Розпоряджайся коштами з міської скарбниці

21.10.2019 19:00

У Дніпрі розпочалося голосування за нові проєкти бюджету участі. Мешканці міста самі обирають на що їх витрачати, незалежно від волі посадовців та депутатів. Цього разу свої ідеї запропонувала рекордна кількість дніпрян – майже півтисячі! Здебільшого проєкти стосуються гуманітарної сфери – обладнання шкіл та облаштування дитячих майданчиків.

Результати будуть оголошені напочатку грудня. Віддати голоси можна одразу за шість найцікавіших ідей за допомогою банк ай ді або електронно-цифрового підпису. Адресу платформи бюджету участі ви бачите на екрані.

https://adm.dniprorada.gov.ua/

Tags: , ,

Інші новини

Україна – в полоні чадного газу

22.10.2019 17:07

Жодного небезпечного зіткнення за півтора місяця

22.10.2019 17:04

Сплатити штраф, замовити індивідуальний номер чи дізнатися технічні характеристики машини

22.10.2019 16:56

Замість зали офіційних делегацій – кімната для військових пасажирів

22.10.2019 16:54

Чергову наливайку – під корінь

22.10.2019 16:52

Одяг для Водяного, Русалки та Того, хто у скелі сидить

22.10.2019 16:49