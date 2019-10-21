Розпоряджайся коштами з міської скарбниці

У Дніпрі розпочалося голосування за нові проєкти бюджету участі. Мешканці міста самі обирають на що їх витрачати, незалежно від волі посадовців та депутатів. Цього разу свої ідеї запропонувала рекордна кількість дніпрян – майже півтисячі! Здебільшого проєкти стосуються гуманітарної сфери – обладнання шкіл та облаштування дитячих майданчиків.

Результати будуть оголошені напочатку грудня. Віддати голоси можна одразу за шість найцікавіших ідей за допомогою банк ай ді або електронно-цифрового підпису. Адресу платформи бюджету участі ви бачите на екрані.

https://adm.dniprorada.gov.ua/