Насильство у сім’ї залишається кричущою проблемою суспільства

У поточному році кількість звернень до поліції щодо домашніх тиранів значно збільшилось. Хоча за дослідженнями, постраждалі вирішуються на такий крок тільки після сьомого випадку знущань. Жертвами стають й діти та чоловіки, але 90% – все ж таки жінки. Аби скоординувати роботу щодо проблеми домашнього насильства, в обласній адміністрації провели зустріч відповідних служб та фонду ООН. До речі, кризовий центр, де жінка може отримати допомогу, і навіть деякий час пожити – є лише у Кривому Розі. У Дніпрі такий закрили через відсутність фінансування. Мобільні групи психологів, які виїжджають до жертв насильства, також працюють лише по області. Зараз їх фінансує Фонд ООН. Але з наступного року цю відповідальність має взяти на себе місцева влада.

Продовжити читання