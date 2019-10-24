Щодня ризикувати життям

Працівники підприємств на вулиці Каштановій – обурені відсутністю пішохідного переходу. Від низки виробництв до найближчої “зебри”- майже пів кілометра. Тож люди вимушені порушувати правила дорожнього руху, перебігаючи перед фурами. Днями під колесами одної з них загинула перехожа. Владислав Авдієнко – продовжить тему.

22 жовтня, моторошне видовище – під колесами багатотонної фури лежить тіло жінки. Вона переходила дорогу й втрапила просто під ваговоз. Водій помітив її тільки тоді, коли вже переїхав. Перехожа загинула миттєво.

Вулиця Каштанова, це промисловий район міста тут дуже багато вантажівок та надзвичайно жвавий рух. Ті хто наважуються перейти цю дорогу неабияк ризикують власним життям.

На асфальті й досі видно сліди крові. Трагедію на власні очі бачила Ольга.

Жінка обурена. Саме на цій ділянці вулиці сконцентровано низку підприємств, а пішохідного переходу немає. Найближчий – аж за пів кілометра.

Організацією пішохідних переходів у Дніпрі займається КП “Дніпродорсервіс“. Там твердять, до них із проблемою на Каштановій ніхто не звертався. Хоча мали б. Перш за все – керівники підприємств.

Кажуть, звернення містян також важливі, телефонувати треба на гарячу лінію міськради. За нормами встановлення пішохідного переходу на цій ділянці Каштанової – цілком можливе. Допомогти можуть й у поліції.

“Можна звернутись до управління патрульної поліції з листом або колективним запитом з проханням розмістити на цій ділянці якісь дорожні знаки або пішохідний перехід.”

Так зробила й наша знімальна група. Ми написали заяву й передали правоохоронцям. Розглянути звернення мають протягом одного місяця.