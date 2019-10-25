Небезпечне тепло

За останній рік у області через необережне поводження із електричними обігрівачами сталося більше тисячі пожеж. Опалювальний сезон ще не стартував, тому дніпряни масово використовують різноманітні зігрівальні прилади.

Та рятувальники попереджають: треба дотримуватися обов’язкових правил безпеки. Докладніше про це – наш Артем Россінський.

Вигорілий вщент будинок у приватному секторі. Чорні від гару стіни та зруйнований дах.

І – найжахливіше: будинок повністю у диму. Згодом всередині рятувальники знайдуть тіло загиблого від пожежі чоловіка.

Лише за останній рік сталася майже тисяча пожеж через некоректне використання електричних обігрівачів, що перенавантажили мережу. Тож щороку перед початком холодів рятувальники проводять профілактичні роботи з населенням:

“Ні в якому разі не сушити ні білизну, використовувати тільки сертифіковані прилади. Не залишати їх без нагляду, на ніч теж рекомендується вимикати.”

Саме звичка залишати обігрівачі на ніч і стає загрозою для життя містян.

“Людина на пожежі вона не від самого вогню гине, а через те що отруюється продуктами горіння, втрачає свідомість. Тобто якщо ви спите, ви можете навіть не почути дим і не прокинутися.”

Тож разом з рятувальником перевіримо, чи знають дніпряни, як користуватися обігрівачами. Обираємо звичайну трикімнатну квартиру у спальному районі.

Обігрівачем дівчина користується мінімум три години на день. Втім рятувальники застерігають – використовувати безперервно такі прилади не варто – вони можуть перегрітися та стати причиною пожежі. Та й розташовувати їх потрібно правильно.

“Його потрібно ставити так, щоб він не був близько до горючих матеріалів – там диван чи гардина. Мої рекомендації – на метр від цих предметів.”

Слідкуймо і за подовжувачами. Їх не варто перенавантажувати великою кількістю підключених приладів – бо це теж загроза пожежі. Рятувальники кажуть: вказати на несправність може оплавлений корпус чи поява на ньому чорних плям.

У магазинах побутової техніки можна обрати обігрівачі різного типу – від недешевих настінних до найпоширеніших, напільних.

Експерти радять як раз радіаторні обігрівачі. Вони і територію охоплюють більшу, і в рази безпечніші.

Нагадаємо: опалення у квартирах з’явиться, тільки-но середньодобова температура триматиметься на рівні восьми градусів протягом трьох днів. За прогнозами синоптиків це буде вже наступного тижня.