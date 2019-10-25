Півтори тисячі замість 800 гривень!

Мешканцям лівого берега, які отримували тепло від Придніпровської ТЄС – підняли тариф на опалення. При цьому людей про це ніхто не повідомив. Чиновники навіть не можуть точно аргументувати причину такого рішення. Відомо одне – тепер абонентів лівого берега обслуговує міське Теплоенерго. Відповідно й тариф буде як у всього Дніпра. Обговорити ситуацію зібралась екстрена комісія депутатів. Про що вони домовились – чули наші кореспонденти.

Декілька депутатів, представники Теплоенерго та розлючені мешканці лівого берега Дніпра. Усі вони прийшли на засідання екстреної комісії з питань ЖКГ аби відстояти старий тариф за тепло. Раніше опалення у домівки мешканців лівобережжя подавала Придніпровска ТЕС – спрямовуючи по трубах відпрацьовану гарячу воду. Тепер же цю функцію виконуватимуть міські котельні. Спілкування за круглим столом почалося з банального балагана.

Чому від послуг Придніпровської ТЄС взагалі відмовилися – відповіді на це питання у чиновників міськради немає.

Тому аби не витрачати мільйони на ремонт вирішили перевести людей на міські котельні. Звідси й зовсім інший тариф – майже півтори тисячі гривень на місяць. Щоправда – мешканців лівого берега забули про це запитати. Сьогодні депутатська комісія так нічого й не вирішила. Натомість її голова пообіцяв – до понеділка збере усіх відповідальних осіб на ще одне засідання.

Мешканці лівого берега налаштовані радикально.

За ситуацією з тарифами на тепло слідкує й народний депутат України від двадцять четвертого округу – Дмитро Кисилевський. Сьогодні на засіданні був присутній його помічник

Вже відомо , що якщо і вдруге депутатська комісія не зможе знайти спільної мови – політики вимагатимуть проведення позачергової сесії міськради.