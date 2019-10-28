Тумани та тепло, що тривали увесь жовтень — закінчуються

28.10.2019 15:24

26-го числа середньодобова температура на Дніпропетровщині перейшла через +10 градусів. Завтра ж очікують атмосферний фронт з Балтики. Він принесе дощ. Потім на нас почне впливати антициклон з заходу Європи, й температура повітря поступово знизиться. Разом із похолоданням слід очікувати сильні пориви вітру. Вночі вже буде морозно.

“31 жовтня погода очікується без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Вночі пориви до 15-20 м.с. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 2-7- градусів тепла.”

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