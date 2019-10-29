Без пільг на проїзд

Протягом усього тижня осінніх канікул дніпровські школярі мають сплачувати повну вартість квитків у транспорті. І неважливо це маршрутка, трамвай чи тролейбус. Батьки дітей такою ситуацією обурені! Адже діти продовжують активно користуватися транспортом, навіть на канікулах. Відвідують позашкільні заняття, гуртки та спортивні секції. Подробиці – далі у сюжеті.

Тринадцятирічний Данило захоплюється кіберспортом. Ледь не щодня їздить з проспекту Поля в центр на заняття. Туди на маршрутці, назад – на тролейбусі. Завдяки пільгам, зазвичай, вдається заощадити та назбирати гроші на щось корисне, розповідає хлопець.

Те, що школярі не мають пільг на проїзд під час канікул, обурює матір Данила – Дар’ю. В жінки двоє синів шкільного віку. І якраз на канікулах хлопці почали частіше користуватися громадським транспортом.

Рішення надати школярам пільги на проїзд депутати дніпровської міськради ухвалили ще торік. У дві тисячі дев’ятнадцятому його подовжили. В електротранспорті по учнівським квиткам знижка на проїзд – п’ятдесят відсотків, в маршрутках – двадцять п’ять. Та пільги не діють у вихідні та святкові дні. А також на період канікул. Громадські активісти кажуть – це не надто логічно.

“Коли ми кажемо про розвиток дитини, то скоріше за все в неї більше часу на канікулах в різних кружках, секціях і так далі.”

До того ж активіст вбачає у такому рішенні порушення прав дітей. Адже канікули починаються одночасно далеко не в усіх школах.

“Багато школярів вчаться не тільки в державних установах, а й в приватних. І в різних установах в різний час канікули. І різний графік навчання. І тоді виникає питання: ось в цих людей є пільги на навчальний час, а в цих – немає.”

Громадські активісти підрахували:на час канікул, позбавивши школярів знижки на проїзд в електротранспорті, Дніпро заощадить, у кращому випадку, п’ятдесят тисяч гривень.Для міста з бюджетом на рік у понад чотирнадцять мільярдів – це дрібниця. Та в профільному комунальному підприємстві переконують: про економію у цьому випадку навіть і не думають.

Тим паче, проїзні картки на час канікул ніхто не скасовував. На них у в школярів, як і на одноразові квитки, п’ятдесяти відсоткова знижка.

До речі, два тижні тому мешканці Дніпра зареєстрували електронну петицію аби проїзд для школярів взагалі був безкоштовним. За цей час вона зібрала майже чотири сотні підписів.

“Збір голосів людей, що підтримують ту позицію, що школярі не повинні оплачувати проїзд до досягнення 14-річного віку. А далі по учнівським і студентським квиткам їздити з 50% знижкою.”

І хоча для Дніпра поки що це виглядає не надто реалістично, в Україні є такі приклади. Київські школярі, наприклад, користуються всіма видами електротранспорту безкоштовно протягом усього року.