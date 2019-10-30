Вже зовсім скоро автомобілісти зможуть їздити без пластикових документів. Їх електронні версії треба буде просто завантажити у спеціальний мобільний додаток. Нововведення чекають й на випускників автошкіл. Владислав Авдієнко – докладніше.

Колись книжечка, а зараз і пластик в кишені — мають всі шанси піти в минуле. Відповідну постанову прийняв Кабмін. Тепер водії зможуть не брати із собою документи. Достатньо буде лише смартфону.

“Буде мобільний додаток «ДіЯ» у який будуть завантажуватися посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію. Скоро просто треба буде не забути мобільний телефон.”

Такий допис у соцмережах одразу викликав шквал емоцій.

“А якщо телефон розрядився чи “заглючив“, то за це штраф, чи як?

Тобто, за відсутності інтернету, довести, що в мене є права буде неможливо?”

Як саме працюватиме система, ані в патрульній поліції, ані в МВС поки не повідомляють. Проте вже зараз відомо: електронні права будуть доступні не всім.

По перше, свідоцтво про реєстрацію в електронному вигляді пред’явити зможуть тільки власники автівки, а не користувачі. По друге, у вас повинен бути ось такий документ нового зразка. Старі книжечки та заламіновані права – не підійдуть.))

А от за кордоном електронні права поки не діятимуть. Та попри обмеження, водії певні: такі зміни потрібні.

Електронне посвідчення впроваджуватимуть в листопаді. А ось інші нововведення вже діють. Стосуються вони випускників автошкіл. Зокрема, на теоретичних та практичних іспитах буде відеофіксація — задля об’єктивності оцінювання.

“Якщо особа не погоджується із результатами таких іспитів, можливо, буде треба передивитись відео фіксації та вже прийняти рішення чи правильно екзаменатор прийняв іспит.”

Водії сподіваються: завдяки цим змінам на дорогах поменшає недовчених.

Посилюють контроль й за навчальними закладами. Замість паперових — інструктори тепер зобов’язані заповнювати електронні журнали. Свідоцтво про закінчення автошколи — теж видаватимуть тільки в електронному вигляді. А скласти екзамен після випуску учень тепер має впродовж двох років замість десяти.

Також — ті, хто закінчив профтехучилище за професією водія можуть складати іспити без додаткової підготовки в автошколі.