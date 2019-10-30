Жити без болю

На сьогодні у Дніпрі 1800 пацієнтів отримує паліативну допомогу амбулаторно. Тобто, вдома. Паліативна допомога — це медичний та психологічний догляд за людьми, що зіткнулися зі смертельними чи невиліковними захворюваннями. Як вона надається у нашому місті та як живеться таким пацієнтам і їхнім родинам — далі у спецрепортажі.

8-річна Аня Грищук з народження має рідкісне генетичне захворювання — глутарову ацидурію 2-го типу. Крім того, у дівчинки ще й ДЦП. А у січні цього року дитина перенесла грип. Це дало ускладнення на легені. Тепер дихати вона може лише завдяки кисневим концентраторам.

Більшу частину необхідних медикаментів Аня отримує від держави. Деякі доводиться купувати власним коштом. Зараз у дівчинки стоїть зонд. Його потрібно міняти кожного місця. Зробити це можна лише в лікарні. А це мінімум година у дорозі. Жінка каже, везти туди дитину дуже складно.Окрім кисневого концентратора із собою потрібно брати й іншу медтехніку, яка підтримує її життя.

Як довго дитина пробуде у такому стані – невідомо. Допомогти сім’ї ви можете за реквізитами картки, яку бачите на екрані.

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – ГРИЩУК ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

4731-2191-0470-2653

У благодійному фонді, який допомагав Ані кажуть: всім необхідним дівчинку мала б забезпечити держава. Адже за законом паліативна допомога має надаватися комплексно і безкоштовно. Та

у Дніпрі із цим проблема.

“На жаль, у Дніпрі дитячого хоспісу немає, і дитячої виїзної паліативної служби — теж немає. Доросла виїзна паліативна служба з’явилася у цьому році, дорослий хоспіс — будується.”

Бригада паліативної допомоги дорослим запрацювала у червні цього року. З того часу на їх рахунку понад шість сотень викликів. Серед пацієнтів — і Тетяна Пимонівна. Жінка зламала шийку стегна, тож бригада допомагає їй вже протягом декількох тижнів.

Викликати бригаду до пацієнта може лише сімейний лікар. На виклик приїздить хірург, терапевт, психотерапевт та медсестри.

Для паліативних хворих і виклик такої бригади, і медикаменти — безкоштовні. Усе фінансується з міського бюджету.

“Були закуплені кисневі концентратори для полегшення дихання паліативних пацієнтів, протипролежневі матраци, медикаменти, вироби медичного призначення, перев’язувальні матеріали.”

Більшість паліативних хворих допомогу отримує вдома. Близько півсотні – у лікарнях.

“У нас є два хоспісних відділення: у 2-ій лікарні – на 45 ліжок, і в нас є ліжка хоспісної допомоги в 12-ій лікарні – там 5 ліжок.”

Загалом цього року на паліативну допомогу з міського бюджету було виділено дев’ять з половиною мільйонів гривень. До того ж, У Дніпрі на базі 15-ї лікарні будується перший в області центр паліативної та хоспісної допомоги. І обіцяють – за функціональністю йому не буде аналогів в Україні.