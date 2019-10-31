Невдовзі у країні відзначать День соціального працівника. Концертом та теплими словами вітали сьогодні представників цієї професії. На свято запросили фахівців управління фонду соціального страхування, медиків, профспілкових та громадських діячів. Про щоденну роботу соціальних працівників – далі в сюжеті наших кореспондентів.

Будинок профспілок. Для соцпрацівників грає військовий оркестр, зі сцени їх вітає заступниця голови Облдержадміністрації.

З нагоди професійного свята нагороджують фахівців управління фонду соціального страхування в Дніпропетровській області.

Почесну грамоту отримує й Марина. Дівчина щодня обробляє сотні заявок від страхувальників. Від її роботи залежить, чи вчасно ті отримають матеріальне забезпечення.

Певна, перш за все соцпрацівник має бути чуйним.

На Дніпропетровщині соціально захищені – близько мільйона мешканців, це люди з інвалідністю, учасники АТО та переселенці. У фонді соціального страхування твердять: їхня головна мета – зробити так, щоб працівник ніколи не потрапляв на лікарняне ліжко. Для цього тісно співпрацюють із підприємствами та медичними закладами області.

Фахівці фонду також співпрацюють із чиновниками та медиками. З початку року в міському центрі з лікування професійних захворювань вже отримали допомогу понад тисяча пацієнтів. Це – постраждалі від травм на виробництві та професійних захворювань.

На свято запросили й громадські організації інвалідів праці та потерпілих на виробництві Дніпропетровщини. Цієї неділі вся країна відзначає День соціального працівника. Його святкують фахівці фонду соціального страхування, міністерства праці, пенсійного фонду та Служби зайнятості.