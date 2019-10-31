На сорок три мільйони

31.10.2019 18:55

Саме стільки медикаментів безкоштовно виписали мешканцям області у цьому році за програмою “Доступні ліки”. З її допомогою люди з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом та бронхіальною астмою отримують препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього достатньо лише показати в аптеці код-підтвердження, який пацієнт отримує на свій телефон. З цього року рецепти почали видавати в електронному вигляді. Програма “Доступні ліки” діє третій рік. До неї приєдналися вже понад сімсот аптек по всій області.

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