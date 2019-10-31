Жителі лівобережжя вийшли на мітинг проти підвищення тарифів на опалення

Перекрили автомагістраль. Жителі лівобережжя сьогодні вийшли на багатолюдний мітинг проти підвищення тарифів на опалення. Протестувальники повністю паралізували рух Донецького шосе. Нагадаємо – минулого тижня частину абонентів лівобережних житломасивів пере-підключили до іншого комунального підприємства – “Теплоенерго”. І збільшили тариф майже вдвічі. Разом з обуренням на вулицях, емоції вирували і в міськраді. Там з питання тарифів відбулася депутатська нарада. Продовжить тему Єгор Ромахло.

Сотні мешканців лівобережжя повністю перекрили Донецьке шосе. Мітингувальники паралізували рух в обидві сторони. Утворився кілометровий затор.

Деякі водії не витримали – і пішли на прорив.

Люди протестують проти нових тарифів на тепло. Раніше Придніпровська ТЕС опалювала квартири за відносно низьку ціну – близько вісімсот гривень за гігакалорію. Та минулого тижня стало відомо: частину будинків пере підключили до Теплоенерго, котельні якого працюють на газі. Тепер абоненти платитимуть вдвічі більше.

Гаряче сьогодні було й у стінах міськради. Депутати дискутували з тепловиками. Були представники як зі сторони Теплоенерго, так і з Придніпровської ТЕС. Розмова велася на підвищених тонах.

Свій звіт представила директорка Коменергосервісу, – підприємства, яке транспортує тепло від Придніпровської ТЕС до городян. Як виявилося, ДТЄК значно підняв ціни на електроенергію. Відповідно, Коменергосервіс також збирається збільшити тариф.

“Ми подали заявку у національну комісію, яка є нашим регулятором, подали розрахунки нового тарифу, який буде складать 1447 гривень.”

Якщо цей тариф затвердять, вартість тепла, що подає Придніпровська ТЕС майже дорівнюватиме послугам газових котелень Теплоенерго. Це, за словами тепловиків, й стало головною причиною перепідключеня абонентів. Плюс – начебто дуже поганий стан теплопроводу між Придніпровської ТЕС. Це – майже сорок кілометрів труби, яка потребує ремонту.

У міськраді також заявили, що старий тариф Коменергосервісу на рівні вісімсот гривень за гігакалорію підтримувався штучно. Ще стільки ж доплачували з міського бюджету. А це по дванадцять мільйонів гривень за один місяць опалення.

Якщо національна комісія не затвердить нові тарифи, то на цей опалювальний сезон Коменергосервіс не змінюватиме ціну за тепло для абонентів. Яких, до речі, залишилось сімнадцять тисяч. Ще майже стільки ж вже перепідключили до Теплоенерго. Й вони платитимуть встановлену ціну – тисячу чотириста сімдесят гривень. На думку присутніх депутатів – зокрема лідера Громадської сили Загіда Краснова – таке рішення міськради є нелогічним і людям можна було залишити тепло Придніпровської ТЕС.

У міськраді ж запевнюють: мешканці лівого берега платитимуть середній тариф, як і жителі правого. А піднятий галас вважають маніпуляцією.

Також чиновники проанонсували: питання незатвердженого тарифу Коменергосервісу ще буде підійматись на найближчій сесії міськради. Тож наступну главу у цьому опалювальному трилері – чекаємо наприкінці листопада.