“Dnipro Puppet Fest” – повертається

У місті вже вчетверте відбудеться міжнародний фестиваль театру ляльок. Цього разу він має новий формат, і триватиме аж до літа. На глядачів чекає близько дев’яти вистав — по одній на місяць. Більшість — на серйозні, дорослі теми. Вже наступного тижня відбудеться показ першої. Усі подробиці — просто зараз.

Міжнародний фестиваль театрів ляльок “Dnipro Puppet Fest”- стартує у місті вже вчетверте Цьогоріч він має новий формат — по виставі на місяць. Тож мешканці та гості міста зможуть насолоджуватися сценічними постановками увесь театральний сезон.

Наступна вже у грудні – “Божественна комедія” від львівського академічного театру.Більшість вистав, обіцяють організатори, буде на серйозні й теми. Для сімейного перегляду — лише дві.

За весь час існування фестивалю його відвідало близько 10 тисяч глядачів.

Організатори обіцяють: цьогорічний фестиваль обов’язково задовольнить навіть найвибагливішого глядача.