 Дивом залишилися живі

Ранок у Дніпрі почався з аварії. Водій легковика не впорався з керуванням та влетів у стовп на Набережній Перемоги. В автомобілі знаходилися троє дітей. Правоохоронці наразі з’ясовують усі подробиці аварії. Докладніше — в сюжеті наших кореспондентів.

Набережна Перемоги. Пів на дев’яту ранку. На під’їзді до Південного мосту легковик BMW на швидкості врізається в електроопору.

Від удару автомобіль буквально розірвало на кілька частин. Дивом, усі лишилися живі. Окрім водія, в салоні легковика знаходилися також троє дітей. Їх одразу шпиталізували.

У причинах аварії вже розбираються правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею “Порушення правил безпеки дорожнього руху”.

За попередньою інформацією, водій перевозив дітей без автомобільних крісел. Він був тверезий, та не впорався з керуванням.