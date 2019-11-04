Минулого тижня в області було зареєстровано майже три тисячі звернень до патрульних

А працівникам ДСНС довелося чотири сотні разів виїжджати на виклики. Більше деталей у наступному сюжеті.

За минулий тиждень патрульні поліцейські склали майже три тисячі адміністративних протоколів. З них понад 2 тисячі – за порушення правил дорожнього руху:

Також за минулий тиждень правоохоронці отримали майже 15 тисяч повідомлень про кримінальні правопорушення. До Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстрували ж понад тисячу заяв і повідомлень. З них розкрито близько 4 сотні злочинів:

А от рятувальники за минулий тиждень майже 4 сотні разів виїжджали на виклики. З них 140 – це пожежі,7 випадків знешкодження боєприпасів, майже 100- надання допомоги і ще стільки ж – хибні. Вони також закликають людей обережно поводитися з опалювальними приладами.

Це ж стосується і газових колонок у багатоквартирних будинках. Також, рятувальники закликають мешканців області не спалювати листя, адже це не тільки часта причина пожеж, але й велика шкода для здоров’я.