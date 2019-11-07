Реформа системи охорони здоров’я виходить на другий етап

З квітня анонсують великі зміни у лікарнях. На медицину в держбюджеті наступного року заплановано понад 113 мільярдів гривень. І більша частина коштів піде на Програму медичних гарантій – перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Тему продовжить Юлія Кочет.

Бюджет програми медичних гарантій на 2020 рік – 72 мільярди гривень. Ними НСЗУ сплачуватиме послуги спеціалізованої медичної допомоги.

“Буде повністю профінансовано,для того, щоб громадяни більше не мусили викладати з кишені кошти, інфаркти, інсульти , пологи, неонатальна допомога, певні види діагностики.Ц е те, що насправді найбільш критичне на сьогодні.”

Лікування інсультів та інфарктів, пологи та неонатологічна допомога, а також діагностування онкологічних захворювань – це пріоритетні напрямки програми. Вони оплачуватимуться за підвищеним тарифом. Та в НСЗУ наголошують: усі інші послуги також – безкоштовні. Але лише за направленням лікаря з первинки.

“У вас є необхідність в плановому лікуванні – грижепластика. Якщо сімейний лікар робить вам направлення в лікарню, яка має з нами договір, вартість цієї послуги буде відшкодована НСЗУ. І це стосується всіх послуг.”

Також є й, так званий, негативний перелік. Послуги з цього списку не оплачуватимуться НСЗУ.

“Так званий негативний перелік передбачає неоплату нами послуг з недоведеною ефективністю – певні види масажів, електрофорез. Естетична хірургія, а не реконструктивна,наприклад.”

Щоб укласти контракт с НСЗУ та отримувати кошти, лікарня повинна набути статусу некомерційного комунального підприємства. Також мати ліцензією, комп’ютери та бути підключеною до єдиної системи охорони здоров’я. Виконати ці умови медзакладам нашого регіону та 4- х сусідніх допомагатиме новостворений Східний департамент. Його керівника – колишню очільницю облздраву Наталю Будяк – представили сьогодні.

“Працюємо ще над тим, щоб місцеве самоврядування було відповідальним власником кожної лікарні. Тому ми саме допомагаємо наблизитись до тієї трансформації, яка буде вже спочатку 2020 року.”

Програма медичних гарантій запрацює з квітня 2020 року. Окрім амбулаторних послуг, терапевтичного та хірургічного лікування в стаціонарі, сюди входить і екстрена медицина. А також – реабілітація та паліативна допомога.