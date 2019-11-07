Зо три десятки дітей з важкою формою аутизму можуть лишитися без навчання та реабілітації

До кінця року їх збираються відрахувати з єдиного на Дніпропетровщині центру для малечі з інвалідністю. Мовляв, на їхні місця вже стоїть ціла черга інших хворих! Батьки ж дітей з аутизмом запевняють: іти їм нікуди. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти.

Два роки тому в Дніпрі закрився єдиний спеціалізований центр для дітей з аутизмом. Він існував за батьківські кошти. Коли сплачувати стало нестерпно дорого – допомоги просили в обласної влади. Спонсорувати центр для аутистів бюджетним коштом посадовці відмовилися. Втім, запропонували безперервну реабілітацію в державному закладі.

Та цьогоріч у центрі змінилося керівництво. Нові очільники ще навесні, заявили: про безперервну реабілітацію і чути не хочуть! Мовляв, за установчими документами, дітей з аутизмом вже давно пора відрахувати. Бо довше шести місяців проходити тут реабілітацію ніхто права не має!

Руками розводить і психіатр закладу. Так, реабілітація дітям потрібна довготривала, каже, та закон – є закон.

І ось зараз погрози стають реальністю. Покинути реабілітаційний центр діти з аутизмом мають вже наприкінці грудня. Їхні батьки – у відчаї. Все, що їм залишається – замкнути дітей вдома у чотирьох стінах.

До того ж, тільки-но заняття зупиняються – всі опановані дітьми навички вмить втрачаються, кажуть спеціалісти.

Куди тільки не зверталися – від міської та обласної ради до президента – проблема так і не вирішена.

Наразі в області не існує жодного центру, де діти з важкою формою аутизму могли б отримати шанс на соціалізацію. Проте, запевнили нас посадовці, наразі над цим працюють. Доки обласна влада шукає можливість розширення груп для особливих дітей, міська – готова профінансувати подовження їхньої реабілітації в центрі, де вони зараз.

Втім, збираються фінансувати тільки реабілітацію дітей з аутизмом, які проживають у Дніпрі. Що буде з хворою малечою з регіону – невідомо. До того ж виділення грошей – трьох мільйонів гривень – ще мають затвердити депутати під час прийняття бюджету на дві тисячі двадцятий. Ми продовжимо слідкувати за розвитком подій.