Батьки загиблої у ДТП дівчини переймаються, що водій може уникнути правосуддя

Жахлива трагедія, яка забрала життя підлітка. Наприкінці серпня у Дніпрі автівка збила 19-річну дівчину прямо на пішохідному переході. Потерпіла отримала травми несумісні з життям та через три дні померла у лікарні. Зараз батьки переймаються, що водій може уникнути правосуддя. Наш Єгор Ромахло дізнавався подробиці цієї трагедії.

Величезна швидкість та потужний удар. На цих шокуючих кадрах – момент аварії, що сталася наприкінці серпня на одній з ділянок проїзду Олександра Гальченко. Зіткнення було такої сили, що бідолашна дівчину відкинуло на декілька метрів.

Трагедія сталася ось на цій ділянці дороги. Прямо за заборонним знаком.Водій мав скинути швидкість до сорока кілометрів на годину – адже попереду пішохідний перехід.

Дар’ї було всього дев’ятнадцять. У той вечір вона гостювала у батьків. Близько десятої години вечора дівчина зазбиралась додому. До злощасного переходу її проводжав дідусь.

Постраждалу одразу забрали до лікарні Мечникова. Їй діагностували відкриту черепно-мозкову травму, численні перелами та забої. За три дні дівчина померла.

Попри юний вік Дар’я працювала та сама винаймала квартиру – розповідають її родичі. Дівчина готувалась до вступу в університет. Справжньою її пристрастю було малювання. Створені нею картини досі прикрашають клас рідної школи.

Найбільше дівчина полюбляла малювати коней. Ось ця картина на чорному полотні – стала останньою роботою Дар’ї.

Дівчину запам’ятали завжди усміхненою та цілеспрямованою. Колишні однокласники розповідають – за портретами від обдарованої школярки вишиковувались цілі черги.

Від трагедії досі не оговтались як батьки, так і найкраща подруга Дар’ї – Анастасія. Розповідаючи про їхню дружбу, дівчина ледве стримує сльози.

Наразі прокуратура вже закінчила слідчі дії. Правоохоронці доповіли: за результатами експертизи автомобіль, що збив Дар’ю, їхав зі швидкістю вдвічі більшою, ніж дозволено правилами дорожнього руху.

“Він не зменшив швидкість до 40 кілометрів на годину, як потребували знаки. Слідством встановлено, що саме такі дії водія є у причино-наслідковому зв’язку з настанням дорожньо-транспортної пригоди”.

Усі матеріали справи спрямовані до суду. Сьогодні мало статись перше засідання, однак на слухання не з’явився прокурор. Як стало відомо пізніше – сторона обвинувачення не отримала запрошення. Через це суд перенесли. Знімальна група 11 телеканалу обов’язково буде на ньому. Тож продовження цієї історії дивіться у наступних випусках новин.