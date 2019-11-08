Зміни у керівництві Дніпропетровської обласної ради

Сьогодні обласні депутати переобрали свого голову. Днями Гліб Пригунов, що обіймав цю посаду продовж чотирьох років, заявив про свою відставку. За політичними мотивами. Що відбувалося на сесії обласної ради – в сюжеті Валерії Бовші.

Покидає посаду голови Дніпропетровської обласної ради, та залишається у політиці. Днями Гліб Пригунов заявив, що складає свої повноваження. Адже не згоден з процесами, що нині відбуваються в обласній раді.

Щоб обрати нового очільника облради, депутати зібралися на позачергову сесію. Спочатку проголосували дострокове припинення повноважень Гліба Пригунова, потім перейшли до кандидатів на посаду. Виявилося, в усіх він один.

Кандидатуру Святослава Олійника підтримала абсолютна більшість депутатів.

Новопризначений очільник Обласної ради подякував за консолідацію під час голосування й пообіцяв працювати плідно.

Одразу ж Святослав Олійник зазначив, що планує змінити принципи роботи обласної ради. Насамперед – поліпшити стосунки з облдержадміністрацією. У планах також – боротьба з корупцією.

Обмовився новий голова облради й про взаємини з мером Дніпра. Сказав, що має порозуміння з Борисом Філатовим в усіх робочих моментах. Обіцяє, що захищатиме й інтереси громади міста Дніпра, та в пріоритеті, звісно, область.