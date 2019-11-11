3 мільйони гривень з бюджету Дніпра – на “теплі кредити” для ОСББ

Програма працює на основі співфінансування. До коштів, що компенсує місто, мешканці мають додати й власні. Міська рада не обирає будинки, з якими вона співпрацюватиме – це рішення приймають банки-партнери. Вони власне й кредитують енергоощадні заходи. Як все працює – розкажемо далі.

ОСББ на проспекті Мазепи, 21 скористалося теплим кредитом вже двічі. Перший раз ризикнули торік, одразу, як утворили обєднання співвласників. Голова каже – усе тепло втрачали через підїзди. Тож одразу вирішили замінити там вікна. Все вийшло якнайкраще. Тож цього року замахнулися на більше.

Пластикові труби у підвалі та на технічному поверсі також вже встановлені.Тепло будинок отримує. Жителі кажуть — за рік роботи ОСББ вирішило багато проблем їхнього старого будинку.

Утеплюватися ОСББ допомагають як державна програма, так і місцева, що фінансується з бюджету Дніпра.

ОСББ проводять збори, отримують підтримку мешканців — й мають подати документи до банків-партнерів. Там й оформлюють позики. Місто ж допомагає їх сплачувати. Компенсація йде на співфінансування кредитів на енергоефективне обладнання.

ОСББ по вулиці Данила Нечая також використало свій перший теплий кредит на вікна у під’їздах. Голова каже — найважче було переконати мешканців, що ця позика будинку необхідна.

За рік решту кредиту ОСББ виплатило й взяло наступний – 117 тисяч на продовження енергоощадних заходів.

Всі роботи підрядники вже виконали. ОСББ подало документи на відшкодування від держави й отримало його. Тепер має надійти частка компенсації від міста. По кредиту лишається ще близько 20 тисяч гривень, які ОСББ розраховує сплатити за рік.