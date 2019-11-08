Масштабні зміни в освіті чекають на українців

Про це сьогодні заявила мінІстерка освіти та науки Ганна Новосад, яка з візитом перебуває на Дніпропетровщині. Цього разу вона відвідала Обухівський дитячий садок. Побудований з нуля, заклад почав працювати рік тому. На сьогодні це один з найкращих в Україні дитсадків і за оснащенням і за навчально-виховною програмою. Ганна Новосад також поспілкувалась з сільськими педагогами та представила їм проєкт змін – усі подробиці – далі в сюжеті.

Першими з ким поспілкувалась мінІстерка освіти – маленькі вихованці Обухівського дитсадка.

Далі відвідини закладу перейшли у більш серйозний формат. Ганна Новосад презентувала педагогам зміни в освіті на найближчий час. Щодо дошкільних закладів, то їх в Україні стане на сто більше. Це будуть садочки як збудовані з нуля, так і модернізовані. Започаткована шкільна реформа продовжуватиметься. Тут робитимуть все, аби діти отримували знання не теоретичні, а ті, що стануть корисними в сучасному світі.

З цим повністю погоджується директорка Обухівської середньої школи. Віра Джур переконана – часи змінили, а з ними мають осучаснитися і методи викладання.

Ганна Новосад зазначила, що школам хочуть надати більше автономії. А профтехосвіту значно підвищити у статусі. Аби туди йшла навчатись більша кількість підлітків.

Особлива увага приділятиметься школам, що на лінії фронту чи у сірій зоні. Там діти матимуть психологічний супровід та дистанційну освіту. Але без фахових вчителів справа не зрушиться. Педагоги також потребують підтримки, переконана

Оксана Макаренко, одна із засновниць нової української школи. І тут хочуть запровадити канадський досвід.

Наостанок Ганна Новосад пройшлася садочком. Вона зазначила, що такими мають бути всі дошкільні заклади України – комфортними та дружніми до дитини.