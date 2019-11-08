Мова єднає. Кожен охочий міг долучитися до своєрідного флешмобу і написати Всеукраїнський радіодиктант. Його проводять вже дев’ятнадцять років поспіль до Дня писемності та української мови. Як справилися з диктантом дніпряни – розкажемо далі.

Всеукраїнський радіодиктант розпочався об 11:20. Долучитися до події міг кожен охочий. Навіть на робочому місці. Як це зробив Андрій Сарвіра – ветеран АТО та підприємець. Чоловік не писав диктанти понад десять років, тому для нього це стало своєрідним випробуванням.

“І непогано пройшов, враховуючи, що це непростий диктант.

Для мене українська мова як я завжди кажу – це зброя в наш час. Якою треба вміти володіти цією зброю обов’язково для всіх, хто хоче звичайно перемоги.”

До Всеукраїнського диктанту вже другий рік поспіль долучаються і слухачі університету Третього віку.

“Переживаю, вже давненько не писала, але спробую. Дуже подобається. Весь час говорю українською мовою, і моя сім’я вся говорить і внуки. Це ж мова наша, солов’їна – це наша колиска.”

Цьогоріч понад 100 літніх людей готувалися слухати диктора. Українською мовою, щоправда, володіють не всі.

Писали диктант і студенти разом з викладачами з кафедри української філології Університету ім. Олеся Гончара.

У цьогорічному тексті для диктанту були й нововведення з правопису.

“Диктант насправді був неважкий. Цікаве слово воно викликало таку реакцію навіть у всієї аудиторії – це “писемности”. Тобто, раніше ми писали “писемності” і в кінці була м’яка “і” – зараз ні.))

Студенти-філологи кажуть – даремно хвилювалися перед диктантом:

“Він був не такий важкий, як я собі думала. Якщо я зараз відправлю на пошту, то можливо, навіть у мене не буде помилок.”

Кожен бажаючий міг протягом 15 хвилин після закінчення диктанту відправити свої тексти до організаторів. Адже, ті хто написав без помилок – отримають невеличкі призи. Переможців оголосять вже 18-го листопада.