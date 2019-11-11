Наука для миру та безпеки

У Дніпрі за підтримки НАТО стартував тренінг для цивільних та військових медиків. Протягом цілого тижня нашим лікарям викладатимуть спеціалісти з найпрестижніших навчальних закладів США. Подібний форум відбувається в Україні вперше. Дніпровських медиків вчитимуть працювати в екстремальних умовах та в обставинах військових дій на Сході. Подробиці – у наступному сюжеті.

Зала одного з культурних осередків Дніпра забита під зав’язку. Тут і рятувальники, й лікарі. Саме для них американські колеги за підтримки НАТО підготували особливу програму навчання.

“В першу чергу будуть обговорюватись питання здоров’я й проблеми безпеки населення. По друге, це технології, які використовуються для того, щоб допомагати людям. По третє, це питання відповідальності безпосередньо тих людей, які працюють у шпиталях.”

Навчання триватимуть весь тиждень — до сімнадцятого листопада. Окрім лекцій будуть й практичні заняття. У міністерстві охорони здоров’я впевнені — обмін досвідом з американськими спеціалістами підніме українську медицину на новий рівень.

“Це підіймає рівень компетентності наших лікарів до рівня лікарів НАТО. Той рівень знань, який здобутий за цей період, є дуже цінним в тому числі для обміну досвідом з натівськими країнами.”

Дніпропетровську область для проведення тренінгу обрали не випадково. Адже наші лікарні одними з перших приймають поранених бійців зі Сходу.

“Дніпропетровщина визнається першою за кількістю ветеранів АТО, за кількістю загиблих та поранених в результаті війни з РФ. Тому цей тренінг – дуже актуальний саме для нашої області.”

Сьогодні було лише урочисте відкриття навчань. Практична ж робота розпочнеться вже завтра з самого ранку. На тренінгу обов’язково побувають й журналісти одинадцятого каналу. Тож подробиці першого дня навчань — дивіться вже завтра у вечірніх випусках новин.