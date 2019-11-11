НАТО та Україна підтримують спільні програми

11.11.2019 17:23

Окрім тренінгів для медиків  НАТО підтримує безліч спільних з Україною програм. Зокрема і на Дніпропетровщині. Про них говорили сьогодні голова облдержадміністрації та представник НАТО в Україні. Мова йшла про подальшу підтримку регіону з боку Міжатлантичного альянсу. Особливо в напрямку психологічної реабілітації військовослужбовців та їхньої адаптації у цивільному житті.

“Ми обговорили програму переходу від військової до цивільної кар’єри. Нею вже скористались більш ніж триста представників Збройних сил України та Нацгвардійців. І ця програма триватиме й надалі. Вона допоможе колишнім військовослужбовцям краще адаптуватись в мирному житті.”

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