НАТО та Україна підтримують спільні програми

Окрім тренінгів для медиків – НАТО підтримує безліч спільних з Україною програм. Зокрема і на Дніпропетровщині. Про них говорили сьогодні голова облдержадміністрації та представник НАТО в Україні. Мова йшла про подальшу підтримку регіону з боку Міжатлантичного альянсу. Особливо в напрямку психологічної реабілітації військовослужбовців та їхньої адаптації у цивільному житті.

“Ми обговорили програму переходу від військової до цивільної кар’єри. Нею вже скористались більш ніж триста представників Збройних сил України та Нацгвардійців. І ця програма триватиме й надалі. Вона допоможе колишнім військовослужбовцям краще адаптуватись в мирному житті.”