“Стоп корупція” тепер і у Дніпрі

Команда юристів, журналістів та просто активних громадян ось вже декілька років займається розкриттям корупційних схем у державних установах та правоохоронних органах України. Тепер осередок цієї відомої громадської організації є і в Дніпрі. За три місяці роботи у нашому місті тут вже встигли розслідувати декілька гучних корупційних скандалів. Один з них стосується колишнього секретаря міськради В’ячеслава Мішалова та його бізнесу. Наразі ця справа знаходиться у суді.

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