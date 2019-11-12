Цькування однолітків

Жоден навчальний заклад не застрахований від булінгу. Питання лише в тому, чи готові діти та педагоги йому протидіяти.. В одній з дніпровських шкіл розмовляли саме про це — проводили заняття для керівників навчальних закладів. Надзвичайно сильні емоції викликав показ шоу “Стоп Булінг”. Його автори та актори — старшокласники, які змогли донести до вчителів дещо справді важливе. Дивимось.

Булінг – не обов’язкове побиття. Дуже часто це – систематичне цькування, яке отруює життя жертви. Дитина відмовляється ходити до школи, почуваєтсья приниженою. Старшокласниця 134-ї дніпровської школи вирішилв донести ганебність цього явища у дуже цікавий спосіб.

Свою виставу підлітки показали у всіх класах, починаючи від молодшої школи. Тим самим показали як діяти дитині, якщо її цькують.

Така схема діє – переконує шкільний психолог. Діти стали частіше звертатися по допомогу у випадках, коли непорозуміння ризикують перейти у цькування.

Буквально сьогодні адміністрації школи вдалося попередити конфлікт серед підлітків.

Досвід 134-ї школи сьогодні вивчали їхні колеги, чиновники департаменту освіти та психологи. Закон визнає булінг адміністративним правопорушенням. Вже були випадки, коли суди призначали батькам дітей-забіяк штрафи. Так сам карають й шкільну адміністрацію, якщо та намагається приховати випадки булінгу.