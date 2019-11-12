Смачно поїсти заради доброї справи

Ресторатори Дніпра об’єдналися, аби допомогти філармонії. Наразі там триває фестиваль класичної музики “Австрійська осінь”. Тож містяни можуть насолодитися австрійською кухнею у кращих закладах Дніпра. Виторг від страв віддадуть на придбання акустичних панелей для концертної зали. Чи користується спеціальне меню попитом у дніпрян і які підсумки першого тижня благодійної акції — дивіться далі.

Благодійну справу на користь філармонії активно підтримує пані Олена. Тепер вона завсідниця закладів, де подають страви з австрійського меню.

М’ясні страви, закуски, десерти та напої. Індивідуальні австрійські меню розробили десять закладів Дніпра.

Деякі заклади пропонують відвідувачам поласувати справжнім австрійським вином. Його цінують у всьому світі. Виготовляють же переважно з білих сортів винограду.

Вторговані кошти заклади планують передати Дніпропетровській філармонії. На придбання акустичних панелей необхідно 168 тис. грн. Зараз на сцені, де грає оркестр, використовують тканину.

Якщо за місяць акції не назбирають достатньо коштів, ресторани або продовжать дію спеціального меню, або навіть докладуть необхідну суму з власних бюджетів. Однак поки що добра справа збирає все більше учасників.

За перший тиждень акції вдалося зібрати понад третину від необхідної суми. А саме – більш як 58 тисяч гривень. Проте на цьому закликають не зупинятися і продовжувати підтримувати мистецький заклад.

Приєднатися до акції та зробити добру справу – дуже просто. Достатньо прийти у ресторан і замовити страви або напої зі спеціального меню. І насолодитися австрійською кухнею заради мистецтва.