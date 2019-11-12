У лікарні Мечникова стартували перші тренінги НАТО для лікарів та рятувальників

Від правил користування захисними спецкостюмами до порад в наданні екстреної допомоги. Протягом цілого тижня кращі професори університетів та медичних шкіл США передаватимуть свій досвід дніпровським спеціалістам. Головна ідея навчань — підвищення кваліфікації наших фахівців та їхня адаптація для роботи на Сході країни – біля прифронтової території. Усі подробиці — у матеріалі наших журналістів.

Дозиметри, лічильники Гейгера та ще купа приладів, якими мають професійно володіти рятувальники. У цій аудиторії лікарні Мечникова проходить тренінг з радіаційної безпеки. А в сусідньому приміщенні, наприклад, вже розповідають про хімічний захист.

Окрім практики на тренінгах й лекції із запитаннями від аудиторії. Окрім професорів та викладачів з США до Дніпра завітали й студенти.Виступ перед нашими лікарями ,кажуть, то неабиякий досвід для них.

“Наша головна ціль – це обмін досвідом. Це дуже важливо для нас. Ми хотіли б почути щось нове від ваших спеціалістів та поділитись власним досвідом.”

Однак за роботою студентів все одно слідкують професіонали своєї справи. Шон Кевлхан — викладає у гарвардському університеті. Він — один з авторів програми тренінгів.

“Я перебував в групі, яка розробляла цей курс. Це дуже гарна можливість обмінятися досвідом з іноземними лекторами, студентами і професорами. До того ж – практично безкоштовно.”

Дніпровським лікарям спілкування з закордонними колегами сподобалось. Навіть вже досвідчені медики змогли й для себе знайти щось нове.

Були на тренінгах й доволі глобальні теми. Одна з них — розвиток очної хірургії. Наразі через військові дії на сході України ця галузь медицини зіштовхнулась з величезною кількістю складних випадків.

У лікарні Мечникова впевнені — такі заходи з обміну досвідом конче потрібні, як українській медицині, так і службам надзвичайних ситуацій.

Тренінги у стінах лікарні Мечникова триватимуть до сімнадцятого листопада. За цей час підвищити свою кваліфікацію встигнуть декілька сотень лікарів та рятувальників Дніпропетровщини.