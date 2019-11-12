Гучною виставою відкрився міжнародний фестиваль “Dnipro Puppet Fest” 

До Дніпра з Харкова привезли довгоочікуваного “Гамлета”. Він був заявленим у торішній фестивальній програмі, але приїхав лише зараз. Та, кажуть, поціновувачі, очікування того варте. Про найцікавіше, що відбувалось на сцені та за лаштунками розкажуть наші журналісти.

“Гамлет” – не перше звернення до драматургічної класики неперевершеного дуету : режисерки театру Оксани Дмитрієвої й художниці Наталі Денисової. В репертуарі є Чехов, Платонов, тепер Шекспір.

За лаштунками випадкове світло робить зовсім іншу драматургію. Якщо можна було і тут зробити виставу, теж було б цікаво — каже художниця Наталя Денисова.

Та зараз інше завдання — треба вивести цих героїв із металу і пап’є-маше на сцену. Та не самих, а з живими акторами. Аби підкреслити усі відтінки характеру головного героя п’єси, художниця-постановниця зробила кілька ляльок — Гамлетів.

Різні завдання й у дванадцяти акторів. На відміну від ляльок, їм треба заздалегідь накопичити емоції.

Глядацька зала повна. Тож кораблі відправляються у плавання. Бо Данія — морська країна. Великі декорації теж, як корабель, але залізний. Конструкцію що нагадує шекспірівський театр “Глобус” також придумали разом художниця й режисерка.

Скрегіт заліза і гуркіт діжок. Все це — обрамлення головної дії. Ляльки виникають то тут — то там, як мовчазні коментатори й символічні вказівки. Але Гамлет не звертає уваги на знаки долі.

Гру акторів так званого “живого плану” у цьому театрі неодноразово відзначали на багатьох фестивалях. Критики кажуть, що не в будь-якій драматичній трупі таких знайдеш. Наприклад, Полоній В’ячеслава Гіндіна одна з яскравих робіт у виставі “Гамлет”.

Трагедія не була б приголомшливою, якби в неї не існувало веселих сцен. Саме вони так би мовити “підтягують” події давнини до сьогодення. І лише Гамлет, актор Олександр Маркин, всі три з половиною години одержимий помстою. Він не дає глядачу розслабитися ані на хвилину.

Харківський “Гамлет” задав тон четвертому фестивалю “Dnipro Puppet Fest”. Щомісяця, аж до травня, можна буде бачити роботи й інших театрів.