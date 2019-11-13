Турбота про братів наших менших

Затишний будиночок для котів із підігрівом звів на своєму подвір’ї дніпрянин Дмитро. Аби вусатим було тепло взимку, чоловік декілька місяців працював над ним у своєму гаражі. І недарма – такий прихисток для тварин став справжньою окрасою двору. Більше подробиць – далі у сюжеті.

Ось такий затишний будиночок для безпритульних котів Дмитро побудував у своєму дворі. Чоловік потурбувався аби прихисток для чотирилапих був не лише гарним, але й теплим. Тому в дерев’яні стінки вмонтував підігрів.

У цьому дворі зараз мешкає декілька безпритульних котиків. Муся і Васька ще звикають до такої розкоші, і всередину будиночка — залазити побоюються. Однак із задоволенням пригощаються кормом. Створити такий прихисток Дмитрові запропонувала мати.

Кожну деталь будинку чоловік зробив власноруч. На це у нього пішло півтора місяця у майстерні. Всі матеріали купував за свої гроші. Прихисток для чотирилапих обійшовся йому у дві з половиною тисячі гривень. Сусідам така окраса двору — до вподоби.

Та чи не найбільше від котячого будиночка у захваті діти.

Тож, у цьому дворі муркотливим мешканцям взимку точно буде тепло. Дмитро каже, завжди готовий допомогти зробити такий будиночок тим, хто до нього звернеться.