Підтримка українських виробників

15.11.2019 18:09

У Дніпрі пройшов масштабний економічний форум. Учасниками стали найбільші підприємства області. Головні гості — представники КБ Південне, які презентували останні розробки своїх конструкторів. Спілкування між підприємцями та обласними чиновниками було плідним. Про що говорили та до чого домовились — знають наші журналісти.

Ракетоносії, елементи двигунів та навіть військова техніка. Економічний форум розпочався з невеличкої екскурсії. Представники конструкторського бюро Південне презентували свої останні розробки.

У керівництві підприємства розповіли — у розробці зараз чимала кількість проєктів. Головне — аби фінансування вистачило.

У облдержадміністрації ж впевнені, головний показник якісної роботи підприємств — кількість замовлень від закордонних споживачів.

“Головна мета  щоб ми виробляли продукти з високою додатковою вартістю, щоб це були високоінтелектуальні продукти й ми могли продавати їх на експорт. Це головна мета.”

Також обласні чиновники додають — цей форум дає їм змогу детально проаналізувати та затвердити план співпраці з підприємствами Дніпропетровщини на наступний рік.

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