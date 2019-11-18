130 кілометрів внутрішньоквартальних доріг відремонтували цьогоріч

Це – дорожнє покриття біля понад ста будинків. Кажуть, приділяють увагу не тільки асфальту, а й тротуарам, зливовідводам та освітленню. Де вже можна без проблем їздити та ходити, а де ремонт ще триває – дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів.

Проспект Олександра Поля. Віднедавна у цьому дворі ідеальне дорожнє покриття. Внутрішньоквартальні дороги, що ведуть одразу до трьох багатоповерхівок, відремонтували чи не вперше за три десятки років. На роботи витратили близько 6 мільйонів гривень.

Місцеві розповідають: до ремонту нормально пересуватися двором не могли ані автовласники, ані пішоходи.

А ось за декілька кварталів вище на проспекті Поля – роботи ще тривають. Комунальники планують укласти в дворі близько 8 квадратних кілометрів дорожнього покриття, замінити п’ять із половиною кілометрів бордюрів.

“Вже повністю встановлено бордюрний камінь, зараз готують поверхню під асфальтування. Орієнтовна вартість складе близько 10 млн гривень.”

Завершити роботи планують вже на початку грудня. Наразі триває ремонт у дворах по Петра Калнишевського, Гідропарковій, Шнеєрсона та на житломасиві Лівобережний-1. Загалом до кінця року планують оновити 150 квадратних кілометрів внутрішньоквартальних доріг.