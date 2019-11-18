Поліція розшукує нападника на жінок

Правоохоронці Дніпра розслідують кілька епізодів, про які дізналися у Фейсбуці. Так, поліція розшукує чоловіка, про якого писали мешканки Лівого берега. Протягом майже двох тижнів він нападає на жінок, б’є їх в обличчя та тікає. Правоохоронці знайшли шістьох постраждалих. Склали фоторобот. І відкрили кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”.

Втім, поліцейські все ж просять жителів Дніпра та області повідомляти про такі випадки не лише у соцмережах, а і на лінію сто два. Тоді шанси упіймати злочинця по гарячих слідах значно зростають.

“Нами створені мобільні групи, які патрулюють район скоєння злочину, а також задіяні оперативні працівники, які з фотороботом працюють з метою затримання підозрюваної особи.”