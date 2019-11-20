Прозвучали у Відні!

Вперше на шостому Віденському музичному фестивалі був представлений колектив з України. Їм став оркестр народних інструментів “Пролісок” Дніпровської музичної школи імені Скуратовського. Як оркестр потрапив на престижний фестиваль й чим підкорив європейську публіку. Про це сьогодні розповіли гастролери й поділилися враженнями від поїздки.

Оргкомітет віденського фестивалю надіслав запрошення “Проліску” після перегляду промороликів. Поїздку колективу профінансувала міськрада. Фестиваль тривав п’ять днів й в ньому брали участь оркестри і хори з восьми країн. Українці виявилися наймолодшими серед учасників.

Один з двох концертів “Проліску” відбувся у відомому віденському костелі. Публіка почула два твори – “Гавот” Володимира Скуратовського і “Мелодію” Мирослава Скорика. Керівники оркестру кажуть – дуже важливо було представити там саме сучасну українську музику.

Це не перша закордонна поїздка оркестру, але дуже значуща. “Пролісок” побував у музичній столиці Європи, де дуже добре показав себе.

Другий, більш тривалий концерт дніпрян проходив у Віденській консерваторії. Там музикантів здивувала акустика й незвичайний прийом публіки.

Диплом шостого віденського музичного фестивалю увійде до числених нагород дніпровської школи. У дітей також залишаться незабутні враження, і не лише від виступів.

Цей фестиваль відрізняється від інших тим, що його влаштовують європейські туристичні міста. І тепер мета директора школи показати дітям Будапешт. Та звичайно надати оркестру можливість підкорити й угорську публіку.