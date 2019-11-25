День пам’яті та скорботи

25.11.2019 18:18

Країна згадувала жертв трьох голодоморів, які за різними джерелами, забрали від десяти до тринадцяти мільйонів життів. До меморіалу жертв голодомору та політичних репресій у Дніпрі усі небайдужі несли свічки, квіти та житні колоски. Як це було бачили наші кореспонденти.

Аби вшанувати пам’ять жертв голодоморів у Дніпрі зібралось декілька сотень людей. Серед них  військові, чиновники та духовенство.

“Вічна пам’ять у цей день безперечно. Ми в унісон з усією країною згадуємо й молимося за ті душі, що відійшли у вічне життя”

Аби віддати шану замореним голодом українцям Олексій разом зі своїми синами щороку приїжджає до цього меморіалу на Запорізькому шосе.

“Це моя шана загиблим, моя пам’ять яку я намагаюсь передати своїм дітям, щоб вони теж пам’ятали аби ця трагедія не повторилася знову”

У міськраді ж впевнені: наразі єдине, чим ми можемо вшанувати величезну жертву українського народу  пам’ятати про ті страшні часи.

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