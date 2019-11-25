Жити практично без сміття

25.11.2019 18:25

У світі набирає популярності екологічний рух ZERO WASTE або ж “нуль відходів”. Його засновницею стала французька активістка Бея Джонсон. Її родина з чотирьох людей за рік залишає після себе лише півлітрову банку сміття. Чи є в Дніпрі послідовники цього руху та чи готове наше місто жити практично без відходів ? Вікторія Будзинська розкаже.

Залишити після себе лише ось таку кількість відходів можливо завдяки 5-и принципам руху нуль відходів: відмовся від непотрібного, скорочуй споживання, використовуй повторно чи ремонтуй, сортуй і відправляй на переробку та компостуй органіку.

Дніпрянка Ірина Дерев’янчук розпочала з першого правила. Дівчина вже рік не використовує целофанові пакети. Їх вона успішно замінила тканинними мішечками:

Відмовилася від звичних пакетиків, коли усвідомила  за тиждень використовує їх близько сімдесяти!

Дніпрянка Надія Коваль  більшість одноразових товарів свого побуту замінила багаторазовими.

“Я роблю зубну пасту. Тут рецепт дуже простий: тут сода і кокосова олія і трошки, щоби запах був сосни, хвої  ефірні олії.”

Сама робить зубну пасту, купує твердий шампунь, та використовує спеціальну губку для миття посуду замість численних синтетичних.

“Ось навіть зараз на вулиці пакетик теліпається на дереві  і це просто ми в цьому живемо і просто хочеться якось змінювати ситуацію. І оскільки довго досить чекати поки зміниться законодавство. Zero waste – це така ідея, що її може втілювати кожен.”

Дівчина сортує сміття на такі категорії: папір, скло, метал, пластик, тетрапак та скло. А от органіку компостує прямісінько на балконі. Почала цим займатися  коли дізналася: такі відходи на сміттєзвалищах виділяють метан та стають причиною пожеж.

“Є такі зерна бокаші, вони використовуються для того, щоб була краща ферментація, щоб швидше воно власне перероблялося у компост. Ми просто насипаємо ці зерна і потім ущільнюємо, щоб воно менше місця займало.”

А ось питання сортування сміття у масштабах міста  поки зависло у повітрі. У Дніпрі, кажуть в мерії, єдиний ліцензований у нашому регіоні полігон  Правобережний. Щодня туди звозять близько двох тисяч тонн твердих побутових відходів. Запевняють  запустити сортувальну лінію там поки не можуть.

А от доктор біологічних наук та радник голови комітету верховної ради з екології запевняє: полігони, куди вивозять дніпровське сміття  працюють з порушеннями.

Чоловік під час інспекції на власні очі бачив на звалищах небезпечні відходи, яких там бути неповинно.

Українським сміттєпереробникам критично не вистачає сировини. Купують її закордоном. В ідеалі, кажуть експерти, зобов’язати виробників товарів платити за переробку.

Загалом в області щорічно на сміттєзвалища вивозять близько 1 мільйона тонн сміття. Тож лише нам обирати: чекати поки влада врегулює всі пов’язані з ним проблеми чи вже зараз спробувати жити за принципом нуль відходів.

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