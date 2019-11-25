Жити практично без сміття

У світі набирає популярності екологічний рух ZERO WASTE або ж “нуль відходів”. Його засновницею стала французька активістка Бея Джонсон. Її родина з чотирьох людей за рік залишає після себе лише півлітрову банку сміття. Чи є в Дніпрі послідовники цього руху та чи готове наше місто жити практично без відходів ? Вікторія Будзинська розкаже.

Залишити після себе лише ось таку кількість відходів можливо завдяки 5-и принципам руху нуль відходів: відмовся від непотрібного, скорочуй споживання, використовуй повторно чи ремонтуй, сортуй і відправляй на переробку та компостуй органіку.

Дніпрянка Ірина Дерев’янчук розпочала з першого правила. Дівчина вже рік не використовує целофанові пакети. Їх вона успішно замінила тканинними мішечками:

Відмовилася від звичних пакетиків, коли усвідомила – за тиждень використовує їх близько сімдесяти!

Дніпрянка Надія Коваль – більшість одноразових товарів свого побуту замінила багаторазовими.

“Я роблю зубну пасту. Тут рецепт дуже простий: тут сода і кокосова олія і трошки, щоби запах був сосни, хвої – ефірні олії.”

Сама робить зубну пасту, купує твердий шампунь, та використовує спеціальну губку для миття посуду замість численних синтетичних.

“Ось навіть зараз на вулиці пакетик теліпається на дереві – і це просто ми в цьому живемо і просто хочеться якось змінювати ситуацію. І оскільки довго досить чекати поки зміниться законодавство. Zero waste – це така ідея, що її може втілювати кожен.”

Дівчина сортує сміття на такі категорії: папір, скло, метал, пластик, тетрапак та скло. А от органіку компостує прямісінько на балконі. Почала цим займатися – коли дізналася: такі відходи на сміттєзвалищах виділяють метан та стають причиною пожеж.

“Є такі зерна бокаші, вони використовуються для того, щоб була краща ферментація, щоб швидше воно власне перероблялося у компост. Ми просто насипаємо ці зерна і потім ущільнюємо, щоб воно менше місця займало.”

А ось питання сортування сміття у масштабах міста – поки зависло у повітрі. У Дніпрі, кажуть в мерії, єдиний ліцензований у нашому регіоні полігон – Правобережний. Щодня туди звозять близько двох тисяч тонн твердих побутових відходів. Запевняють – запустити сортувальну лінію там поки не можуть.

А от доктор біологічних наук та радник голови комітету верховної ради з екології запевняє: полігони, куди вивозять дніпровське сміття – працюють з порушеннями.

Чоловік під час інспекції на власні очі бачив на звалищах небезпечні відходи, яких там бути неповинно.

Українським сміттєпереробникам критично не вистачає сировини. Купують її закордоном. В ідеалі, кажуть експерти, зобов’язати виробників товарів платити за переробку.

Загалом в області щорічно на сміттєзвалища вивозять близько 1 мільйона тонн сміття. Тож лише нам обирати: чекати поки влада врегулює всі пов’язані з ним проблеми чи вже зараз спробувати жити за принципом нуль відходів.