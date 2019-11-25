Напад на дніпровських активістів

Невідомі увірвались до офісу громадської організації та жорстоко побили керівника Владислава Мельничука та його заступника. В результаті хлопці отримали чисельні травми. Справою зараз займаються правоохоронні органи. Хто міг напасти на активістів та в чому причина такої жорстокості – дивіться далі.

П’ятниця. Десята година вечора. Владислав разом із колегами-активістами знаходився в приміщені Просвіти. Коли раптово до них увірвались незнайомці.

Владислав пояснює, напередодні заходили двоє представників руху СІЧ. З їхнього боку були претензії щодо неналежної організації заходу, присвяченому річниці Майдану.

На відео з камер спостереження видно, тільки – но ці двоє покидають будівлю, на зміну їм синхронно заходять інші. Хлопці спортивної статури. Всі в балаклавах. Їхня агресія була спрямована виключно на Владислава. Його друг намагався загасити конфлікт та захистити товариша. Дісталось і йому.

Рух СІЧ на своїй офіційній сторінці у Фейсбук визнав: серед агресорів були і їхні активісти. Напад тут засудили та вибачились перед постраждалими. Щодо поліції, то за фактом побиття активіста у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.