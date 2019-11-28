Інтерпайп та влада Дніпра повернули з харківського притулку 25 собак

Минулого тижня до компанії звернулися зооактивісти, які поскаржилися на умови утримання тварин на новому місці. Вже сьогодні чотирилапих доправили назад до Дніпра. Детальніше дивіться далі.

Велика кількість собак, що розвелися на території заводу, неабияк докучали працівникам постійними нападами. Покусали, як мінімум чотирьох людей. Аби цього уникнути надалі, Інтерпайп провів тендер, де знайшов підрядника. Ті відловили тварин та відправили до харківського притулку.

Однак одразу після цього зооактивісти Дніпра повідомили владі про виявлені ними порушення у дотриманні собак в цьому притулку. Компанія Інтерпайп, хоч і займається зовсім іншим видом діяльності, не могла лишитися осторонь.

Сьогодні працівники КП “Зооконтроль” забрали собак з притулку. З песиками все добре.

Компанія Інтерпайп також підтримала КП “Зооконтроль” і подарувала їм апарат ультразвукового дослідження. У підприємстві у свою чергу обіцяють: з тваринами все буде добре.

Вже ввечері 25 песиків прибули до Дніпра.