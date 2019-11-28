Євромапа України

Дніпро став першим містом, де презентували результати дослідження про європейську інтеграцію областей України. Аналітиків цікавило усе – від рівня економічних зв’язків до прийняття європейських гендерних цінностей. Тож хто з регіонів найбільш впевнено рухається до Європи і яке місце посідає Дніпропетровщина – дивіться далі.

Не лише рейтинги, а й виникнення суспільної дискусії – це головна мета створення Євромапи України. Аналітики переконують: євроінтеграція – не пафосне слово. До неї може долучитися конкретне місто чи селище.

Автори дослідження прагнули зрозуміти, наскільки українці відчули європейські цінності. Вивчали у восьми категоріях – від експорту товарів і до гендерної рівності. Приміром, чи однакові зарплати між чоловіками та жінками за одну й ту саму роботу. В Україні з цим досить нерадісно.

Успіхи Дніпропетровщини, кажуть аналітики, відчутні, зокрема, у взаємодії з європейськими університетами та у прозорості інвестиційної політики. Відзначили навіть сайт Обладміністрації, як дуже змістовний щодо новин про євроінтеграцію. Також в нас досить непогані економічні зв’язки з країнами Євросоюзу.

Автори дослідження розповідають – були налаштовні досить скептично, коли розпочинали роботу. Та переконались: подекуди в регіонах дійсно прагнуть до Європи.

Тож аналітики дійшли висновку: найбільше використовують європейські стандарти та цінності Львівщина, Івано-Франківщина та Вінниччина. Дніпропетровщина ж посіла 12-те місце у рейтингу євроінтеграції серед областей України. Адже абсолютно провально виглядає за якістю доріг. Та й відсутність дієвого авіасполучення дається взнаки.