На Слобожанському проспекті сталася масштабна ДТП

На декілька годин рух транспорту був практично паралізований. Аварія сталася торговельного центру “Наша Правда. На відео з камер спостереження видно, як водій “Кіа” намагався виконати розворот у недозволеному для цього місці. У момент маневру ззаду його протаранив мікроавтобус. Іномарку винесло на зустрічну смугу – де вона зіткнулася ще з двома авто. Одного з водіїв забрали на швидкій – у нього відкрита черепно-мозкова травма. Правоохоронці наразі встановлюють усі деталі автотрощі.

Продовжити читання