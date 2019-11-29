На Слобожанському проспекті сталася масштабна ДТП

29.11.2019 17:29

На декілька годин рух транспорту був практично паралізований. Аварія сталася торговельного центру “Наша Правда. На відео з камер спостереження видно, як водій “Кіа” намагався виконати розворот у недозволеному для цього місці. У момент маневру ззаду його протаранив мікроавтобус. Іномарку винесло на зустрічну смугу  де вона зіткнулася ще з двома авто. Одного з водіїв забрали на швидкій  у нього відкрита черепно-мозкова травма. Правоохоронці наразі встановлюють усі деталі автотрощі.

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