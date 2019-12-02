П’ятизірковий виступ

В Академії музики імені Глінки відбувся концерт квінтету “ARGENTUM” . Музиканти весь вечір грали танго та джазові мелодії. За два роки існування “ARGENTUM” став дуже відомим. Секрет популярності – у високій майстерності кожного виконавця. З ними зустрілася перед концертом Ірина Каблоцька.

Пристрасна й холодна, вишукана й відчайдушна, музика Астора П’яццолли приваблює багатьох виконавців. Більшість своїх танго композитор писав для квінтету. Саме такий колектив й створили в Україні.

Найбільш ризикував два роки тому той, хто підбирав склад виконавців для “ARGENTUM”. З найкращих музикантів, до речі.

Якби існувала шкала якості для сценічних колективів, то “ARGENTUM” слід було б назвати “п’ятизірковим”. Кожен з п’яти артистів вже зарекомендував себе дуже високо. Й має багато запрошень до праці у сольному форматі та в різні успішні оркестри. Але “ARGENTUM” – особливий випадок, до якого кожен з музикантів ставиться, як до реалізованої мрії.

Клавішний акордеон Івана Бикова звучить, як бандонеон самого П’яццолли. Втім, й інші інструменти дуже близькі до оригінального звуку.

У квінтеті є електрогітара. Й вона у руках В’ячеслава Крученицького також неперевершена.

За два роки “ARGENTUM” завоював популярність в країні і за кордоном. Двічі брав участь у фестивалі “Джаз на Дніпрі”. А тепер перший афішний концерт в нашому місті зібрав відданих шанувальників молодого колективу.

А дніпровська публіка залишається в очікуванні наступної зустрічі із натхненним “ARGENTUM” .