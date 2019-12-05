Мешканці Обухівки вже декілька місяців поспіль відстоюють берег Дніпра від забудови

Зберегти природу! Місцеві певні: на ласому шматочку землі хочуть збудувати котедж. Влітку там повалили чи не всі дерева, а зараз взагалі – почали намивати пісок. Поліція відкрила кримінальне провадження за самозахоплення земель. Та за два місяці справа так і не дійшла до суду. Наші кореспонденти з подробицями далі.

Мальовничі краєвиди – тут річка Оріль впадає у Дніпро. Околиця Обухівки, ласий шматок землі, де повно приватних котеджів…

Мешканці Обухівки показують декількаметровий шар піску на березі Дніпра. Розповідають: нещодавно на річці біля їхнього села працювала спецтехніка. Її зафільмували на телефон.

Пісок діставали впродовж трьох днів. Люди викликали поліцію. І тільки після того, як копи зафіксували порушення, невідомі згорнули роботи та відбуксували кран. Проте селяни певні: загарбники повернуться. Бо, кажуть, ще влітку на цю ділянку берега поклали око.

Твердять, невідомі винищили на цьому клаптику землі чи не всі дерева.

Місцеві впевнені: зараз намивають берег, бо таким чином готують ділянку до забудови.

Ось один з таких маєтків на берегу. Високий паркан доходить до самої річки.

Місцеві бояться: якщо і цю ділянку берегу забудують, можуть назавжди втратити місце відпочинку.

В департаменті екології облдержадміністрації твердять: забудовувати берег – категорично забороняє закон!

“Згідно з водним кодексом України, для великих річок, а річка Дніпро у нас є великою річкою, то прибережна захисна смуга не може становити менш як 100 метрів. Виключно гідротехнічні споруди можуть бути наявні. З дозволу.”

У поліції 2 місяці тому відкрили кримінальне провадження за фактом самозахоплення земель та самовільного будівництва. Проте справа й досі не дійшла до суду.

У департаменті екології ж твердять: намивання піску з дна Дніпра могло неабияк нашкодити екосистемі річки.

Чи відкривати за це кримінальне провадження – у поліції наразі вирішують.

Мешканці Обухівки обіцяють до останнього відстоювати доступ до річки і сподіваються на швидку реакцію правоохоронців. 11-й канал обов’язково слідкуватиме за розвитком подій.