Затримали наркоділків

05.12.2019 18:45

У Синельниківському районі поліція затримала наркоторговців. Ними виявилися п’ятдесяти однорічний чоловік і такого ж віку жінка. Після обшуків у їхній домівці виявили сорок чотири пакетики метамфетаміну та ще десяток з марихуаною. Також у неодноразово судимого чоловіка знайшли гранату. За фактом збуту наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер парі загрожує до десяти років позбавлення волі. Також, чоловіку доведеться відповідати за незаконне зберігання боєприпасу.

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