Затримали наркоділків
У Синельниківському районі поліція затримала наркоторговців. Ними виявилися п’ятдесяти однорічний чоловік і такого ж віку жінка. Після обшуків у їхній домівці виявили сорок чотири пакетики метамфетаміну та ще десяток з марихуаною. Також у неодноразово судимого чоловіка знайшли гранату. За фактом збуту наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження. Тепер парі загрожує до десяти років позбавлення волі. Також, чоловіку доведеться відповідати за незаконне зберігання боєприпасу.