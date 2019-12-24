У Дніпрі підсумовували результати зусиль з покращення громадського транспорту. Ремонтували автобуси, закуповували нові тролейбуси та почали боротьбу з малогабаритними маршрутками. Також оголосили і про підняття вартості проїзду у громадському транспорті. Тож коли й скільки дніпрянам доведеться платити – розкажемо далі.

Вже у перші дні 2020-го року вартість проїзду в громадському транспорті підвищиться. Електротранспорт коштуватиме шість гривень. На одну гривню зросте і проїзд у маршрутках. У профільному департаменті це пояснюють покращенням послуг з перевезень.

Дніпряни платитимуть по-новому, коли інспектори проведуть інвентаризацію та перевірку транспортних засобів. Це обіцяють зробити вже у перший тиждень січня.

Також у поточному році у Дніпрі закупили 20 нових трамваїв та 45 тролейбусів.

Запустили оновлений 14 тролейбусний маршрут на житломасив Сонячний. Там проклали контактну мережу та реконструювали підстанцію. А вже у 2020-му планують провести тролейбусні лінії у Придніпровськ та на шосту Перемогу.

Також за цей рік оновили 42 трамвайні вагони, 4 тролейбуси та 4 вагони метро. Та почали замінювати малогабаритні маршрутки на багатомісні автобуси, таких у Дніпрі 76. У наступному році продовжать боротьбу зі спринтерами.

Також цьогоріч у місті запрацювала школа водіїв електротранспорту. У міськраді запрошують усіх бажаючих опанувати цю цікаву професію.