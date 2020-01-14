Принаймні її межі встановили історики та краєзнавці. Добрали великий архівний матеріал і створили путівник за назвою “Наш Старий ринок”. Видання вважають унікальним. Його можна не просто читати, а й мандрувати містом за допомогою вказівок на сторінках. Наша Ірина Каблоцька побувала на презентації путівника.

Краєзнавча книжка-путівник для ознайомлення із конкретним об’єктом міста – скромно кажуть її автори. Але об’єкт непростий. Територія – від Троїцького ринку аж до центрального проспекту. А по боках іі обмежують вулиці Січових Стрільців та Короленка. Це наша Дніпровська площа Ринок. Довести, що вона існувала саме на цьому місті із 18-го століття, й вдалося авторам книги.

Книжечка між тим має три частини: історичну, главу, присвячену об’єктам, і гордість авторів – розділ реконструкції та еволюції простору. Кожна деталь документально підтверджена.

Те що всі обїєкти на цій території мали ринковий характер, свідчить навіть перша назва Троїцього собору – Купецька церква, а потім Старотроїцька. Таки площі у різних містах будувалися за майже єдиною схемою. Але у нашій є відмінності.

Головне – завдяки доведеному існуванню Площі Ринок, Дніпро потрапляє до низки впізнаваних українських міст. Книжку “Наш старий ринок” вже можна знайти у туристичному центрі на Героїв Майдану.