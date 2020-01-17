У Дніпрі знову почали орудувати догхантери. Цього разу отруєних чотирилапих знайшли на житломасиві Ломівський. Останнім часом місцеві зафіксували більше десяти таких випадків. Страждають не лише безпритульні твариниПід загрозою й домашні улюбленці. Детальніше— дивіться далі.

Цього песика знайшли вчора, на жаль допомогти йому не встигли. Діана проходила повз та помітила цього собаку, який бився в конвульсіях. Жінка побігла до ветеринарної клініки за допомогою, але коли повернулась, було запізно.

А ей домашній чотирилапий потрапив до ветеринарної клініки вчора, його життя ледве вдалось врятувати. Отруївся під час прогулянки. Господарка вже згодом дізналась, що її улюбленець тишком-нишком з’їв ковбасу, нашпиговану отрутними пігулками.

Місцеві мешканці ще з вересня зафіксували більше десятка випадків вбивства собак. Люди обурені такою жорстокістю, прагнуть — знайти та покарати злочинця.

В момент зйомок приїхала поліція, правоохоронці обіцяють за даним фактом порушать кримінальне провадження. Також в поліції кажуть, за минулий рік зареєстровано 15 випадків жорстокого відношення до тварин.

Будьте обачними, не відпускайте собак на самовигул, не дозволяйте їм підіймати їжу з землі. Отрута, яку розкидають зловмисники, призводить до повільної та болісної смерті. Проте при вчасному реагуванні є шанси врятувати улюбленця.