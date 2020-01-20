Щодня наші кореспонденти наповнюють найпопулярніші соціальні мережі важливою інформацію. Ми маємо свою сторінку у Фейсбуці та Telegram-канал. Чому варто долучитися – дивіться далі в сюжеті.

Резонансні події, ключові новини з життя Дніпра та області, скандальні зради й довгоочікувані перемоги. Тим, що турбує кожного мешканця регіону, кореспонденти одинадцятого каналу діляться просто із місця подій. Матеріали оперативно викладають на сторінку Facebook.

Також на нашій сторінці у Facebook регулярно проходять розіграші. Виграти можна запрошення на концерти відомих артистів, квитки у театр, філармонію, кіно, або інші призи.

Визначаємо переможця за допомогою сайту-рандомайзера. Він обирає з-поміж усіх учасників одного щасливчика. Ось як це відбувається.

Щоб підписатися на сторінку достатньо ввести у поле пошуку в Facebook “11 канал“, або просто перейти за посиланням, яке ви зараз бачите на вашому екрані.

facebook.com /11channel

Знайти новини одинадцятого також можна і в нашому телеграм-каналі. Не встигли переглянути вечірній випуск? Не проблема, усі посилання на сюжети є там. Клікаємо та потрапляємо на сайт. Там інформація викладена як у відеоформаті, так і в текстовому варіанті. Аби долучитися, у полі пошуку месенджера треба набрати tv11ua.

https://t.me/tv11ua