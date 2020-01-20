У Дніпрі, на проспекті Богдана Хмельницького із самого ранку палав гуртожиток медичного коледжу. Зайнялася одна із кімнат на дев’ятому поверсі і за лічені хвилини буквально вигріла вщент! Що стало причиною займання і чи є постраждалі? Наш Марко Ручка з місця подій.

Гуртожиток медичного коледжу спалахнув близько сьомої ранку.

Язики полум’я, які фільмували налякані очевидці, виривались он з тієї кімнати на дев‘ятому поверсі. Вона і стала епіцентром пожежі.

Вогонь вщент знищив студентську кімнату площею у 15 квадратних метрів, перетворивши меблі та особисті речі на попіл.

Коли дим почав поширюватися приміщенням, спрацювала пожежна сигналізація. За 10 хвилин на місце прибули рятувальники та встигли загасити полум’я, доки вогонь не охопив увесь блок.

Попередня причина пожежі — електроприлад. Дівчата, які мешкали у злощасній кімнаті, нелегально використовували електрообігрівач. Вранці пішли в душ, а прилад залишили увімкненим. Коли повернулись, помітили невеличке загоряння.

Наразі ситуація стабільна, знищену вогнем кімнату потроху починають приводити до ладу. Але деякі студенти вже не почуваються в безпеці.

А от директор медичного коледжу твердить — пожежна безпека у гуртожитку в нормі. Додає — дівчата не скористались вогнегасником, бо найімовірніше, просто розгубились

Детальні подробиці загоряння встановлюють правоохоронці. Чи порушуватимуть кримінальне провадження – буде відомо після перевірки. А рятувальники ж найближчим часом проінспектують пожежну безпеку у цьому гуртожитку.